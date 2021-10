Zuletzt lief es nicht mehr allzu rund beim Karlsruher SC. Nach einem starken Saisonstart mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen gelang in den folgenden sechs Partien nur noch gegen den FC Schalke ein Sieg. Damit rutschte die Mannschaft von Christian Eichner Stück für Stück in der Tabelle ab und befindet sich nach gut einem Viertel der Saison auf Rang zehn.

Entsprechend wird auch das Spiel gegen die Auer in Baden nicht auf die leichte Schulter genommen. "Ich habe ein Erzgebirge Aue gesehen, das den HSV am Rande einer Niederlage hatte und auch einen guten Auftritt bei der Mannschaft der Stunde aus Regensburg hingelegt hat. Der neue Trainer hat eine große Wirkung auf die Mannschaft. Er geht die ganze Geschichte mit großer Emotion an. Wir bereiten uns auf einen Gegner vor, der uns alles abverlangen wird", warnte Eichner.

Der 38-Jährige ist seit Februar 2020 (zunächst interimsmäßig) der Chef an der Seitenlinie. Am letzten Spieltag der Saison 19/20 schaffte er den direkten Klassenerhalt. In der letzten Spielzeit begann er langsam ein neues Spielsystem zu etablieren und führte den KSC in der Abschlusstabelle bis auf Rang sechs.