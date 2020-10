Anfang eines bitteren Nachmittags: Paul Seguin bringt Fürth früh in Führung, Kiels Kapitän Hauke Wahl kommt zu spät. Bildrechte: imago images/Zink

Kam der Tabellenzweite von der Ostsee in der Vorwoche trotz ebenfalls bescheidener Leistung bei Schlusslicht Würzburg mit einiger Mühe noch ohne Punktverlust davon, blieb das Team anschließend lange Zeit komplett unter Niveau und verlor nicht nur die Partie, sondern Mitte der zweiten Halbzeit auch noch Angreifer Fabian Reese durch dessen ungestümes Einsteigen mit einem Platzverweis. "So eine Niederlage haut uns nicht um und wir sind weit davon weg, von einem Negativlauf zu reden", unterstrich Hauke Wahl – appellierte jedoch ebenso: "Dieses Gesicht dürfen wir nicht noch mal zeigen."



Immerhin habe man "im Training eine Reaktion gesehen", stellte Wahl fest und auch Cheftrainer Ole Werner bestätigte dieses Eindruck just am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz noch einmal. "Was die Trainingswoche angeht", so der 32-jährige Fußballlehrer, "habe ich einen ganz guten Eindruck von der Mannschaft." Es sei eine intensive Woche gewesen, gerade was die Themem "Aufmerksamkeit gegen den Ball und Zweikampfverhalten" anbelangte, meinte Werner. Also all jene Grundpfeiler, ohne die es in der Konkurrenz dieser so engen und auf Messers Schneide ausgetragenen 2. Bundesliga keinen Brotkrumen zu gewinnen gibt.