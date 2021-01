Groß war die Euphorie im Sommer 2020, als die Würzburger Kickers nach drei Jahren den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga schafften. Und diesmal soll es nicht nur ein einjähriges Intermezzo werden, war man sich bei den Franken sicher. Doch Würzburg kam gar nicht in Gang, verlor zudem früh die Nerven, warf nach zwei Spieltagen bereits nach dem zweiten Spieltag Aufstiegstrainer Michael Schiele. Auch sein Nachfolger Marco Antwerpen hatte ein kurze Halbwertszeit. Nach sieben Spieltagen und insgesamt einem Pünktchen auf der Habenseite war Schluss.

Seit dem 9. November ist Trares Trainer des Aufsteigers. Trares, der als Profi unter anderem bei 1860 München und Werder Bremen aktiv war, schaffte bei seiner letzten Trainerstation mit Waldhof Mannheim den Drittliga-Aufstieg, sein Vertrag wurde dennoch im Sommer 2020 nicht verlängert. Die Bilanz ist weiterhin durchwachsen, nach der Hinrunde steht Würzburg mit neun Punkten am Tabellenende, sieben Zähler sind es bis zum Relegationsplatz 16.

Der frühere Bundesliga-Profi und Meistertrainer mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg fungiert seit einem Jahr als "Head of Flyeralarm Global Soccer" des Hauptsponsors der Kickers. Der 67-Jährige zeichnet sich verantwortlich für die beiden schnellen Trainerwechsel. Kritisiert wird der 67-Jährige auch für seine Kader-Zusammenstellung, für die Magath verantwortlich ist. In der Winterpause wurden fünf neue Leute geholt, darum mit Pieringer und Stefan Maierhofer zwei Offensivleute. Zudem kamen mit Christian Strohdiek (Paderbon) und Rolf Feltscher zwei erfahrene Abwehrspieler. Die Bilanz bisher: fünf Spiele, fünf Punkte.

Würzburgs Trainer Trares wird in Aue übrigens nicht auf der Bank sitzen, der 59-Jährige erhielt bei der 0:1-Niederlage in Paderborn die Rote Karte, nach einen Disput mit Paderborner Spielern. Das Hinspiel hatten die Veilchen in Würzburg mit 3:0 für sich entschieden, Patrick Strauß, Pascal Testroet und Tom Baumgart trafen.