Vor der Saison wurde der 1. FC Nürnberg, der letzte Saison aus der Bundesliga abgestiegen war, von vielen Experten als Kandidat für einen sofortigen Wiederaufstieg gehandelt. Doch dann kam alles ganz anders. Trotz eines 1:0-Sieges am ersten Spieltag in Dresden fanden sich die Franken bald im unteren Bereich der Tabelle wieder. Auch der Trainerwechsel von Damir Canadi zu Jens Keller hat bislang nichts bewirkt. Die Nürnberger stehen momentan auf dem Relegationsplatz und könnten mit einer Niederlage am Freitag sogar von Dynamo noch überholt werden. Der letzte Sieg des FCN datiert vom 30. September (4:0 bei Hannover 96), seitdem gab es in neun Spielen vier Remis und fünf Niederlagen.