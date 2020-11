Die letzten Auftritte

4. Spieltag: 0:3 gegen Karlsruhe (A)

5. Spieltag: 1:1 gegen Paderborn (H)

6. Spieltag: 1:2 gegen Osnabrück (A)

7. Spieltag: 2:2 gegen Braunschweig (H)

8. Spieltag: 0:1 gegen Düsseldorf (A)

Aktuelle Lage

Eigentlich lief der Saisonstart mit zwei Siegen in drei Partien vielversprechend für Sandhausen. Gut sieben Wochen und eine sportliche Talfahrt später sieht die Situation gänzlich anders aus: Nach der jüngsten Pleite gegen Düsseldorf musste Trainer Uwe Koschinat nach zwei Jahren seinen Hut nehmen. Zu enttäuschend verliefen die letzten Auftritte, zu wenig Biss und Offensivgeist legte die Mannschaft an den Tag.

Vor allem die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff macht den Kurpfälzern zu schaffen. Mit acht erzielten Treffern reiht man sich gemeinsam mit Würzburg und Düsseldorf in dieser Statistik auf dem letzten Rang ein. Zudem sind die prominenten Neuzugänge Diego Contento, Alexander Esswein und Daniel Keita-Ruel bisher allesamt hinter ihren Erwartungen geblieben. Bezeichnend, dass kein einziger Akteur am vergangenen Samstag in der Startformation stand.

Der Trainer

Noch ist unklar, wer die Nachfolge von Koschinat antritt. Interimsweise werden die beiden Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits die Mannschaft am Sonnabend betreuen. Während Kulovits noch im letzten Jahr in Doppelfunktion als Spieler und Co-Trainer fungierte, ist Kleppinger bereits seit 2012 im Verein und genießt Kultstatus bei den Sandhäuser Fans. Im Oktober 2018 hatte der ehemalige Bundesliga-Spieler (287 Partien) bereits übergangsweise das Training übernommen, bevor Koschinat vorgestellt wurde. Gerhard Kleppinger (re.) und Stefan Kulovits leiten übergangsweise das Training beim SVS. Bildrechte: imago images / Zink

Spieler im Fokus

Nicht wenige staunten schlecht, nachdem Dennis Diekmeier im Mai vergangenen Jahres nach über 250 Erst- und Zweitligaeinsätzen seinen ersten Treffer erzielte. Noch bewegender wurde es zum Abschluss der Saison, als der 31-Jährige beim Schützenfest gegen seinen Ex-Klub HSV (5:1) ins Schwarze traf. In der Vergangenheit aufgrund seiner Abschlussschwäche oftmals belächelt, erlebt Diekmeier seit seinem Wechsel im Januar 2019 zu Sandhausen einen zweiten Frühling.

Der Routinier übernahm sofort Verantwortung auf dem Platz und führt die Kurpfälzer mittlerweile als Kapitän aufs Feld. Allein in der vergangenen Spielzeit stand der Rechtsverteidiger in 32 Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Rasen und verpasste auch in dieser Saison noch keine Minute. Vor allem in der aktuellen Situation wird Diekmeier mit seiner Ansprache gefordert sein, um den SVS zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Dennis Dieckmeier (li.) ist seit seinem Wechsel eine tragende Säule in Sandhausen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Sportfoto Rudel

Bilanz gegen Aue

Gute Erinnerungen haben die Sandhäuser an den kommenden Gegner nicht wirklich. 18 Mal standen sich beide Teams in den letzten zwölf Jahren bereits gegenüber. Die Statistik spricht mit acht Erfolgen klar für Erzgebirge Aue. Sandhausen ging in vier Partien als Sieger vom Platz, sechs Remis runden die Bilanz ab. Auch beim bis dato letzten Aufeinandertreffen setzten sich die "Veilchen" nach Toren von Nazarov, Krüger und Cacutalua mit 3:1 durch. Der letzte Sandhäuser Erfolg ist zudem schon zwei Jahre her: Im September gelang den Kurpfälzern ein 2:0-Sieg. Aue entschied das letzte Duell im Mai zu seinen Gunsten. Bildrechte: Pool / Sven Sonntag / Picture Point

Voraussichtliche Aufstellungen

Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Scheu – Zenga – Linsmayer, Taffertshofer – Biada – Behrens, Keita-Ruel