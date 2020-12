Der neu im Sommer gekommen Trainer Timo Schultz kann aber noch in Ruhe kommen. Wohl auch, weil der frühere langjährige Spieler der Kiezkicker bei den Fans beliebt ist. Zudem verschliss der Verein in den vergangenen drei Jahren schon vier Übungsleiter. Allerdings sollte St. Pauli bald wieder punkten, denn bereits jetzt beträgt der Abstand auf den Relegationsabstiegsplatz vier Punkte. Erinnerungen an die Vorsaison werden da wach, als man erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt klar machen konnte.