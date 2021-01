Nach dem einjährigen Intermezzo in der Bundesliga ist der SC Paderborn wieder im Unterhaus angekommen. Das Team von Steffen Baumgart gehört auch in dieser Spielzeit zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter. Nach durchwachsenem Saisonstart (ein Punkt aus drei Spielen) erlebten die Westfalen ein zwischenzeitliches Hoch und robbten sich dank einer starken Serie von 13 Punkten aus fünf Partien bis auf den dritten Tabellenplatz vor. Danach war jedoch erst einmal Schluss mit lustig. Aus den letzten sechs Partien konnte der SCP gerade einmal vier Zähler ergattern. Auch am vergangenen Montag ging Paderborn in Düsseldorf leer aus und musste sich mit 1:2 geschlagen geben.