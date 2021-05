Baumgart leitet seit 2017 die Geschicke in Ostwestfalen. Mit seiner Amtsübernahme gelang dem ehemaligen Spieler von Hansa Rostock und Energie Cottbus der Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Bundesliga. Vor einigen Wochen verkündete er nun seinen Abschied - und wird seitdem nahezu täglich bei diversen Klubs hoch gehandelt. Er hat dem Vernehmen nach zwei Optionen in der 1. Liga und eine für die 2. Liga.

Mit 30 Jahren gehört Sven Michel zu den erfahrensten Spielern im SCP-Kader. Seit seinem Wechsel von Energie Cottbus nach Paderborn 2016 ist er fester Bestandteil auf der linken Außenbahn - und daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Paderborn verlängerte den Vertrag mit dem Routinier in dieser Woche bis 2023. Mit 158 Pflichtspielen, in denen er an 86 Toren (53 Treffer, 33 Vorlagen) direkt beteiligt war, ist Michel ein Dauerbrenner und Sympathieträger. Aufgrund eines Innenbandrisses im Knie musste er im Herbst lange zuschauen, ehe er sich am 19. Dezember mit seinem goldenen Tor gegen Osnabrück (1:0) eindrucksvoll zurückmeldete.