Zwei seiner lediglich drei Saisonniederlagen hat Jahn Regensburg in den letzten beiden Spielen (1:4 beim Hamburger SV und 2:3 gegen Hansa Rostock) einstecken müssen. Dadurch ging es vom zweiten auf den vierten Tabellenplatz nach unten. Das ist aber nur halb so wild, beträgt der Rückstand auf das Spitzenduo Darmstadt und St. Pauli doch nur einen Zähler.

Für ihn geht es nun darum, an die positiven Leistungen anzuknüpfen: "Wir haben uns unsere Punkte bislang alle verdient, haben bis auf die beiden Niederlagen in Hamburg, beim HSV und bei St. Pauli, sehr ordentliche Leistungen gezeigt. Jetzt gilt es, einfach weiterzumachen. Niederlagen gehören dazu."

Dennoch warnte der Regensburger Übungsleiter vor den Dresdner, die am letzten Wochenende "eine lange Durststrecke" mit einem 1:0-Sieg gegen Düsseldorf beenden konnten: "Sie kommen mit Rückenwind zu uns. Das ist ein richtig guter Gegner, das wird ein Spiel auf Augenhöhe."

"Die Achse", so Selimbegovic, habe damit nicht mehr auf dem Platz gestanden. Gegen Dresden könnten Stammtorwart Alexander Meyer sowie die Abwehrspieler Steve Breitkreuz und Benedikt Saller nach ihren Erkältungen ebenso wieder dabei sein wie Gimber im Mittelfeld. "Ob sie bei Kräften sind", konnte Selimbegovic vorab nicht fix sagen.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht ganz klar für Dynamo Dresden. Die Sachsen konnten zehn der 16 bisher Pflichtspiel-Begegnungen in der 2. und 3. Liga für sich entscheiden. Drei Mal wurden die Punkte geteilt, zudem gab es drei Erfolge für den Jahn - allerdings noch keiner im Bundesliga-Unterhaus.

Die letzten Aufeinandertreffen in der Abstiegssaison der Schwarz-Gelben 2019/20 gewann die SGD mit jeweils 2:1. In beiden Spielen ging Regensburg in Führung, beide Male drehte Dresden das Ergebnis noch zu seinen Gunsten.