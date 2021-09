Schultz: "Habe keine eingebaute Euphoriebremse"

"Wir waren in allen Bereichen überlegen. Alles in allem gibt es nicht viel zu meckern", konstatierte ein sichtlich zufriedener FCSP-Trainer Timo Schultz nach der Partie. Nach acht Spieltagen wissen die Hamburger 16 Punkte auf der Habenseite - macht in der Endabrechnung Platz zwei mit nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Regensburg.

St. Paulis Trainer Timo Schultz Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE Ich habe auch kein Patent darauf, dass man das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen darf Timo Schultz | Trainer FC St. Pauli

Darf am Millerntor also zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte vom Aufstieg in die Bundesliga geträumt werden? Schultz will es zumindest niemanden verbieten. "Ich habe keine eingebaute Euphoriebremse. Und ich habe auch kein Patent darauf, dass man das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen darf - wenn wir jede Woche dafür arbeiten", bekräftigte der 44-Jährige nach der Partie gegen den KSC.

Konkurrenz lässt Konstanz vermissen

In der Tat darf St. Pauli in einer mit großen Namen gespickten 2. Liga zu den Aufstiegsanwärtern gezählt werden. Die Favoriten aus Bremen, Gelsenkirchen sowie der ungeliebte Stadtrivale Hamburger SV haben bisher mit Formschwankungen zu kämpfen. Der Druck auf alle drei Mannschaften ist enorm, die Rückkehr in die Bundesliga zu vollziehen. Dagegen kann der FCSP befreit aufspielen. Trainer Schultz ist ein Urgestein im Verein und weiß insbesondere nach der erfolgreich überstandenden Ergebniskrise im Winter die Rückendeckung des Vereins hinter sich.

Punktegaranten Burgstaller und Kyereh

Guido Burgstaller traf bereits sechs Mal in dieser Saison ins Schwarze. Bildrechte: imago images/Eibner Darüber hinaus verfügen die Kiezkicker über zwei blendend aufgelegte Offensivkräfte in ihren Reihen. So ist der erfolgreiche Saisonstart eng mit den Namen Guido Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh verbunden. Beide kommen nach acht Spieltagen bereits auf acht Scorerpunkte und waren damit an 10 der bisher 16 erzielten Treffer direkt beteiligt. Burgstaller wird auch gegen Dresden im Zentrum gesetzt sein. Wer neben dem Österreicher stürmt, ist hingegen noch offen.

Dittgen oder Makienok - wer stürmt neben Burgstaller?

In der Rückrunde 2019/20 lief Makienok für Dresden auf und erzielte drei Treffer in neun Einsätzen. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold Gegen Ingolstadt und Karlsruhe lief Maximilian Dittgen auf und überzeugte mit einem Treffer und einem Assist. "Ich denke, dass das Anlaufen im Spiel gegen den Ball eine Stärke von mir ist. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum mich der Trainer aufstellt", erläuterte der Linksfuß jüngst im vereinseigenen Interview. Doch auch Simon Makienok, zweifacher Torschütze beim Derbysieg gegen den HSV, wird auf seinen sechsten Startelfeinsatz brennen. Immerhin ist es für den bulligen Angreifer aus Dänemark ein Wiedersehen mit alten Bekannten, nachdem er in der Rückrunde der Saison 2019/20 für Dynamo auflief.