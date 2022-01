Nach der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte mit 36 Punkten ist die Hoffnung bei den Kiezkickern groß, nach zehn Jahren Abstinenz zurück in die Bundesliga zu kehren. Die Aufstiegsambitionen sind berechtigt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt bereits sechs Zähler. Hinzu kommt die schier unglaubliche Heimstärke. Alle acht Partien im heimischen Stadion wurden gewonnen (25:5 Tore). St. Paulis großer Pluspunkt in der Rückrunde: Neun der verbleibenden 16 Saisonpartien finden am Millerntor statt. Gegen Erzgebirge Aue am Samstag (13:30 Uhr live hören und im Ticker auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) soll die Serie nicht nur fortgesetzt, sondern auch die jüngste Scharte ausgewetzt werden. Denn der Jahresabschluss ging bei der 0:3-Pleite in Kiel gründlich daneben. Heimmacht St. Pauli. Am Millerntor hat der FCSP in dieser Saison eine blütenweiße Weste. Bildrechte: imago images/Revierfoto

Zu- und Abgänge im Winter

"Never chance an winning team". Das trifft in diesem Fall auch auf St. Pauli zu. Der Kader ist auf allen Positionen ausreichend gut besetzt. Vor allem die Offensive der Norddeutschen glänzt mit Toptorschütze Guido Burgstaller und seinem kongenialen Partner Daniel-Kofi Kyereh. Entsprechend vermeldete der Verein bisher noch keine Neuverpflichtungen. Einzig auf den offensiven Außenpositionen könnte St. Pauli noch nachbessern. Laut Informationen der "Bild" soll Mark Harris von englischen Zweitligisten Cardiff City ein Kandidat sein. Trainer Schultz geht das Thema Neuverpflichtungen aber gelassen an. "Es müsste wirklich passen. Da müsste man wissen: Das funktioniert, das macht Sinn", sagte er vor dem Abflug ins Trainingslager. Marvin Knoll hat den Klub im Winter dagegen verlassen. Der Defensivakteur spielt fortan beim MSV Duisburg in der 3. Liga.

Der Trainer

Timo Schultz entpuppt sich für St. Pauli mehr und mehr zum Glücksgriff. Der 44-Jährige ist ein Urgestein im Verein und stieg im Sommer 2020 vom Nachwuchs- zum Cheftrainer auf. Nach holprigem Start formte er ein Spitzenteam, dass durch mannschaftliche Geschlossenheit, Kreativität und eine gnadenlose Effektivität vor dem gegnerischen Tor überzeugt. Sein ehrliches und bodenständiges Auftreten machen ihm zum Sympathieträger auf St. Pauli - auch weil er aus den zweifelsohne vorhandenen Aufstiegsambitionen keinen Hehl macht.

"Ich habe kein Patent darauf, dass man das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen darf - wenn wir jede Woche dafür arbeiten", sagte Schultz bereits im September. An seiner Meinung hat sich auch im neuen Jahr nicht viel geändert. Verbesserungsbedarf, das haben die herben Dämpfer gegen Darmstadt (0:4) und Holstein Kiel gezeigt, gibt es aber weiter reichlich. "Wir wollen weiter Fortschritte machen und hatten noch genug Spiele, in denen es Luft nach oben gab", erklärte Schultz vor dem Start in die Vorbereitung. Timo Schultz blickt auf ein mehr als erfolgreiches Jahr mit dem FC St. Pauli zurück. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Spieler im Fokus

Im Abstiegsjahr von Schalke 04 noch als Lachnummer abgestempelt, hat Guido Burgstaller seine Kritiker längst zum Schweigen gebracht. Dass es in Gelsenkirchen nicht rund lief, hatte weniger mit seinen Qualitäten, als mit dem kompletten Sanierungsfall "Königsblau" zu tun. Sein Wechsel zu St. Pauli zur Saison 2020/21 sollte sich als absoluter Glücksfall herausstellen. Seine 15 Scorerpunkte aus der vergangenen Spielzeit hat der österreichische Auswahlspieler in dieser Saison bereits eingestellt. 14 Treffer und vier Vorlagen stehen nach 18 Partien zu Buche - Ligabestwert.

Burgstaller ist der Fixpunkt im Angriffsspiel der Hamburger. Mit seiner körperlichen Präsenz und Abschlussstärke schießt er nicht nur Tore am Fließband, sondern schafft auch Räume für seine Mitspieler. Zudem überzeugt der 32-Jährige mit Führungsqualitäten. Nach der Herbstmeisterschaft, an der Burgstaller mit seinen beiden Treffern ausgerechnet gegen Ex-Klub Schalke großen Anteil hatte, mahnte er. "Wir wissen, dass wir uns davon noch nichts kaufen können und für solche Erfolge hart arbeiten müssen. Wir sind alle sehr geerdete Jungs."

Vergleich gegen Aue

Seit der Zweitliga-Saison 2007/08 standen sich beide Teams bisher in 22 Partien gegenüber. Aue führt den direkten Vergleich mit elf Siegen deutlich an. St. Pauli triumphierte hingegen erst viermal über die Sachsen, ist seit vier Spielen gegen die Erzgebirger aber ungeschlagen. Im Hinspiel gab es ein torloses Remis.