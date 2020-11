Vier Gegentore gegen den SC Paderborn, vier gegen den Karlsruher SC: Die Defensive des zehnplatzierten SV Darmstadt 98 hat sich in dieser Saison zum echten Problem für die Lilien entwickelt. Nur ein Team hat in den absolvierten Spielen mehr Gegentore kassiert: Schlusslicht Würzburger Kickers.

"Mit den vielen Gegentoren bin ich nicht zufrieden", zog Darmstadt-Trainer Markus Anfang nach einem 3:3-(2:1)-Testspiel gegen Jahn Regensburg ein Zwischenfazit. Dennoch, so sagt der 47-Jährige gegenüber der Hessenschau, sei er mit der Saison bislang zufrieden.

Tabellarisch soll bei den ambitionierten Hessen in diesem Jahr eigentlich nicht viel weniger rausspringen, als der fünfte Platz aus der vergangenen Saison. Der Verein bleibt, trotz der aktuellen Wackel-Abwehr ambitoniert. Für Anfang gilt es, die Defensivprobleme in den Griff zu kriegen. Schwer wiegt dabei der Abgang von Abwehr-Eckpfeiler Dario Dumic im Sommer. Talent Lars Lukas Mai kann die großen Fußstapfen in der Innenverteidigung bislang nicht ausfüllen. Beim 0:4 gegen den SC Paderborn erwischt der 20-Jährige einen rabenschwarzen Tag.