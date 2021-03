Darmstadts isländischer Nationalspieler Victor Pàlsson. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

"This is fuckin' Darmstadt!", dröhnte ein veritabler Wikinger-Urschrei aus dem isländischen Nationalspieler Victor Pálsson im Mannschaftskreis der "Lilien" heraus. Das war jedoch nur allzu verständlich mit Blick auf all die bisherigen Enttäuschungen in diesem noch so jungen Jahr 2021. Neben dem bitteren Elfmeterschießen-Ausscheiden im Pokal-Achtelfinale in Kiel waren den eigentlich ambitionierten Hessen bis dato ganze sieben Zähler aus zehn Zweitliga-Partien nach der kurzen Winterpause übrig geblieben.



Anstatt den fünften Platz der Vorsaison – damals noch unter dem heutigen Schalker Trainer Dimitrios Grammozis – zu bestätigen oder gar zu verbessern, braucht das Team des seit Sommer 2020 am Böllenfalltor amtierenden Fußballlehrers Markus Anfang dringend Punkte in der unteren Tabellenhälfte.