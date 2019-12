Gegnercheck: SV Sandhausen

Der SV Sandhausen ist so etwas wie das "Aue des Westens". Immer wieder unterschätzt und als Underdog wahr genommen, hat sich das Team aus dem Hardtwald im Norden von Baden-Württemberg in Liga zwei etabliert.

Seit 2012 mischt der Amateurmeister von 1978 und 1993 im Unterhaus mit. Größter Vereinserfolg ist der Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals 1985/86. Als SAP-Chef Dietmar Hopp sich aufmachte, den Fußball in seiner Heimat zu unterstützten, war 2005 auch eine Fusion von Sandhausen mit Hoffenheim und Astoria Walldorf im Gespräch. Auch wegen Vorbehalten aus Sandhausen kam es dann aber doch nicht zum "FC Kurpfalz Heidelberg".

Im DFB-Pokal deutete der SVS bereits in dieser Saison sein Potenzial an, als man in der 1. Runde Bundesliga-Überraschung Bor. Mönchengladbach nur knapp und unverdient 0:1 unterlag. Die Sandhäuser erwischten punktemäßig einen schwachen Saisonstart, konnten sich dann aber stabilisieren.