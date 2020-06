Die Weichen dafür stellten die Kurpfälzer bereits an den ersten Spieltagen: Drei Siege in Folge katapultierten den SVS nach der 5. Partie auf Rang drei. Das blieb zwar ein Intermezzo, verschaffte aber genug Luft. Erst am Ende wurde es noch einmal eng. Aber dann gelangen wieder drei Siege in Serie und der Klassenerhalt war greifbar.