Fußball | 2. Bundesliga Sandhausen mit neuem, alten Coach und Optimismus nach Dresden

Der SV Sandhausen kämpft auch in seiner Jubiläumssaison in der 2. Bundesliga wieder gegen Abstieg. Um in bessere Tabellenregionen vorzustoßen, wurde mit Alois Schwartz ein alter Bekannter als Trainer verpflichtet. Zudem wird es beim Spiel am Samstag (30.10., ab 13.30 Uhr im Liveticker) gegen Dynamo Dresden zu einem Wiedersehen kommen.