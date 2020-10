Mit Türkgücü München präsentiert sich das derzeit offensivstärkste Team der 3. Liga am Freitag (19:00 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Der Neuling hat bereits neun Treffer erzielt. In vier Partien verlor das Team von Alexander Schmidt noch nicht, allerdings waren auch drei Remis dabei, so dass sich die Oberbayern vorerst im Mittelfeld der Tabelle einrangiert haben. Eines der Unentschieden war mit 4:4 in Mannheim höchst spektakulär.

Trainer Schmidt Klopp-Fan

Trainer Alexander Schmidt Bildrechte: imago images / Passion2Press Spektakulärer Fußball ist auch das, was der gebürtige Augsburger Schmidt bevorzugt. Er ist ein Liebhaber des Fußballs von Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Nach Stationen bei 1860 München und Jahn Regensburg landete Schmidt in der Jugend von Red Bull Salzburg, wo er den Pressing-Stil noch weiter verfeinern konnte. Kurios: Wie schon 2012 bei 1860 wurde er dann Anfang der Saison auch bei Türkgücü Nachfolger von Reiner Maurer.

Zwei Aufstiege in Folge

Hasan Kivran ist der Vorstandschef und Geldgeber von Türkgücü. Für den Vorgängerverein spielte er noch selbst. Bildrechte: imago images / kolbert-press Der Verein erlebt derzeit eine Renaissance. Bereits von 1988 bis 1992 und von 1994 bis 1996 spielte der 1975 von türkischen Migranten gegründete Klub in der damals drittklassigen Regionalliga. Mit dem Einstieg von Unternehmer Hasan Kivran 2016 ging es dann zügig nach oben. Zuletzt gelangen zwei Aufstiege in Folge, das langfristige Ziel ist die 2. Liga. Am Geld sollte es nicht liegen: In der Sommerpause verpflichtete Türkgücü mit Aaron Berzel einen Publikumsliebling von 1860 München, die ihm aus finanziellen Gründen keinen neuen Vertrag anbieten konnten.

Fünfter Profi-Klub in und um München

Dennoch: Die 2. Liga ist ein ambitioniertes Ziel in einer Stadt mit Bayern München, den Drittligisten 1860 München und Bayern II sowie mit der Spielvereinigung Unterhaching einem weiteren Drittliga-Klub unmittelbar vor den Toren von München. Nicht ganz überraschend, dass der Aufsteiger in der Liga kein festes Heimstadion hat: Ist das Grünwalder besetzt, drei Mannschaften sind da schon aktiv, dann geht es ins altehrwürdige Olympiastadion. Das 0:0 am Wochenende gegen Wiesbaden war das erste Fußballspiel im "Oly" seit 2008. Zum Drittliga-Auftakt holte Türkgücüs Sercan Sararer, bisher bester Mann des Aufsteigers, im Derby ein 2:2 gegen Vorjahresmeister Bayern München II. Bildrechte: imago images / Passion2Press

Im DFB-Pokal gegen Schalke?

Schlagzeilen machte Türkgücü aber auch im DFB-Pokal – auch wenn man da anfangs gar nicht dabei war. Das Landgericht München setzte Türkgücü anstelle von Schweinfurt 05 als einer der beiden bayrischen Teilnehmer am Pokal fest. Und sorgte damit für die kurzfristige Absage der Erstrundenpartie von Schweinfurt gegen Schalke 04. Präsident Kivran war sauer über einen offenen Brief von Schweinfurt, in dem die Oberfranken, vor Corona Zweiter hinter Türkgücü in der Regionalliga Bayern, wegen der Stadionproblematik Zweifel an der Drittliga-Zulassung der Münchner hegten. Die Pokal-Geschichte wird juristisch entschieden. Die Partie soll Anfang November stattfinden. Die DFB-Pokal-Auslosung wurde nun bereits zum zweiten Mal nach hinten verlegt. Die vom bayrischen Fußballverband für die Saison beschlossene Regelung, Tabellenführer Türkgücü in die 3. Liga und den Tabellenzweiten Schweinfurt in den DFB-Pokal zu schicken, wird nun juristisch hinterfragt. Die Bayern hatten als einzige Regionalliga die Saison nicht beendet, sondern nur unterbrochen. Zuletzt hieß es, der Bayrische Verband solle den Pokal-Teilnehmer erneut benennen. Bayerns Fußballpräsident und DFB-Vize Rainer Koch muss die Problematik demnächst vom Tisch haben. Bildrechte: imago images / Sven Simon