Bis Anfang Oktober schienen alle Vorhersagen in Erfüllung zu gehen. Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hatte unter dem zuvor für eine Million Euro aus Kiel abgeworbenen neuen Cheftrainer Tim Walter aus den ersten acht Punktspielen der noch jungen Zweitliga-Saison standesgemäße 20 Punkte eingesammelt und lag an der Tabellenspitze.

Einen Tag vor Heiligabend jedoch war die Amtszeit des 44-jährigen Fußballlehrers nach nicht einmal sechs Monaten schon wieder vorbei. Zwar lagen die Schwaben nie schlechter als auf Rang drei, aber sowohl die Ergebnisausbeute (gerade zwei Siege aus den zehn Partien vor der Winterpause) als auch immer häufiger die Art und Weise der Auftritte veranlasste die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Thomas Hitzlsperger zum Handeln.



Vor knapp vier Wochen trat der bis dato lediglich als Hoffenheimer Co-Trainer von Julian Nagelsmann und dessen Nachfolger Alfred Schreuder im Profibereich in Erscheinung getretene Pellegrino Matarazzo an, den direkten Wiederaufstieg zu verwirklichen. Der in den USA geborene Italiener ist der 19. Trainer seit der letzten Stuttgarter Meisterschaft 2007.



Der 42-Jährige verantwortete in seinen ersten drei Partien einen klaren 3:0-Heimsieg über Heidenheim, ein spätes 1:1-Remis dank Ex-Nationalspieler Mario Gomez bei St. Pauli sowie erst am Mittwochabend die knappe 1:2-Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale in Leverkusen. Stuttgart liegt derzeit mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.