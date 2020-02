Gegnercheck VfL Bochum

Am Montag musste Bochum gegen den VfB Stuttgart eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen, es war die dritte Heimpleite in Folge. Von den letzten fünf Spielen konnte das Team von Trainer Thomas Reis nur eines gewinnen, bei Kellerkind SV Wehen-Wiesbaden am 21. Spieltag. Auswärts versprühte Bochum bisher noch keine große Angst, holte da in zehn Spielen ganze acht Punkte. Allerdings waren die Spielausgänge immer eng. Die drei Offensivmänner Silvere Ganvoula, Danny Blum und Simon Zoller erzielten zusammen 22 der insgesamt 32 Treffer. Ganvoula – zehn Treffer bisher - hat aber aktuell Ladehemmung, traf in diesem Jahr noch nicht.