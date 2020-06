Gegnercheck: Wie Phönix aus der Asche – der VfL Bochum

Der VfL Bochum ist in den letzten Wochen zu einem echten Höhenflug gestartet. Das Team von Trainer Thomas Reis, der seit September 2019 Cheftrainer des Ruhrpott-Klubs ist, hat sich dank eines 2:0 in Osnabrück am vergangenen Wochenende endgültig gerettet. Die Serie seit dem Re-Start ist beeindruckend. In sechs Spielen holte der VfL 14 Punkte, hat damit 42 auf der Habenseite. Unbesiegt ist Bochum sogar schon seit neun Spielen. Zur Erinnerung: Nach dem 22. Spieltag stand der VfL mit 23 Punkten nur knapp über dem Strich.