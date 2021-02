Die Bochumer Form lässt so manchen bereits vom siebten Bundesliga-Aufstieg träumen. (archiv)

Ganz Verwegene träumen schon von einer Wachablösung im Revier. Tatsächlich spricht viel dafür, dass der VfL Bochum im Sommer nach 30 Jahren erstmals wieder eine Liga über dem großen FC Schalke 04 spielt. Selbst wenn dieses Szenario, das ob der Entwicklungen beider Clubs seit 1991 jahrzehntelang grotesk erschien, von Woche zu Woche realistischer wird, gehen Fragen danach Bochums Sportchef Sebastian Schindzielorz zu weit. "Wenn man die Zahlen, etwa beim Umsatz, sieht, dann ist doch klar, dass sie sich in ganz anderen Sphären bewegen", so der Manager des Zweitliga-Zweiten.

Zusammen mit Geschäftsführer Ilja Kaenzig und Chefcoach Thomas Reis krempelte Schindzielorz den VfL, der sich seit jeher zwischen den Reviergrößen Schalke und Borussia Dortmund behaupten muss, komplett um. Aus dem latent unruhigen Traditionsclub ist ein unaufgeregtes Spitzenteam geworden. Nach 21 Spieltagen steht Bochum punktgleich mit dem Hamburger SV und Holstein Kiel an der Tabellenspitze. Am Freitag bei Erzgebirge Aue (18.30 Uhr) winkt zunächst die Tabellenführung. Und dass, nachdem der VfL vor einem Jahr knapp vor dem Sturz in die Drittklassigkeit stand.