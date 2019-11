Der VfL hatte sich 2018 das ambitionierte Ziel gesteckt, in die Top 25 Deutschlands aufzurücken und wollte in dieser Saison im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. Davon ist die Mannschaft deutlich entfernt. Aktuell geht der Blick nach unten. Man ist punktgleich mit Hannover 96, dass auf dem Relegationsplatz liegt.

VfL-Trainer Thomas Reis, der den kurz nach Saisonbeginn entlassenen Robin Dutt beerbte, sprach vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue von "purem Existenzkampf". "Gegen Aue haben wir die nächste Chance, das Vertrauen unserer Anhänger, dass wir noch nicht so gerechtfertigt haben, wieder ein Stück zurückzuerobern. Wir sind in der Pflicht, ein erfolgreiches, gutes Spiel zu liefern", so der Coach unmissverständlich.