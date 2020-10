Platz 13 in der ewigen Bundesliga-Tabelle

Eine graue Maus im Zweitliga-Mittelfeld – das entspricht auch nicht dem eigenen Anspruch des VfL. Schließlich war der Klub zwischen 1971 bis 2010 mit kürzeren Unterbrechungen 34 Jahre lang ein Erstligist und ist bis heute 13. der ewigen Bundesliga-Tabelle. Allerdings konnten die Bochumer dem eigenen Anspruch in den vergangenen Jahren kaum gerecht werden. Nach dem Bundesliga-Abstieg 2010 verpassten die Bochumer zwar im Folgejahr den direkten Wiederaufstieg knapp. In der Folge kam der VfL aber nur 2015/16 als Fünfter von einmal in die Nähe der Aufstiegsränge.

"Vorn eine hohe individuelle Qualität"

Was also spricht dafür, dass der Traditionsklub aus dem Ruhgebiet in diesem Jahr weiter vorn landet? "Bochum ist kompakt und eingespielt. Im Mittelfeld sind sie sehr flexibel und vorn haben sie eine hohe individuelle Qualität", sagt Schuster und zählt von den Außenverteidigern bis zum Mittelstürmer acht Spieler der letzten VfL-Startelf auf, die "eine sehr gute offensive Qualität" haben.

Wichtigste Spieler wurden gehalten

Gefährliche Offensiv-Schlüsselspieler dürften dabei die beiden Außenangreifer Simon Zoller und Danny Blum sowie Mittelstürmer Silvere Ganvoula sein. Zoller erzielte drei von bisher vier VfB-Toren in dieser Saison, Blum sammelte in der Vorsaison bis zu einer Verletzung im Mai die meisten Scorerpunkte. Und beim wuchtigen Ganvoula stand im Sommer sogar ein Wechsel in die erste Liga im Raum. Doch der Mann aus dem Kongo blieb ebenso beim VfL wie Verteidiger Danilo Soares. Die Vertragsverlängerung des Brasilianers sorgte beim Bochumer Anhang für große Freude.



Aus finanziellen Gründen musste sich Bochum im Sommer zwar noch einigen Spielern trennen – die wichtigsten Kicker wurden aber gehalten. Simon Zoller (li./Archivbild aus einer Partie gegen Dynamo Dresden im Februar 2020) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Trainer Thomas Reis

Und auch der Coach blieb. Thomas Reis stieg Ende August 2019 nach der Entlassung von Robin Dutt von der Bochumer U19 zum Coach der Zweitliga-Mannschaft auf und führte das Team vom Tabellenende ins gesicherte Mittelfeld. Nach der Corona-Pause legte er mit seinem Team eine Serie von acht Spielen in Folge ohne Niederlage hin, was den Bochumern schließlich Rang acht brachte. Mit Reis und Aues Coach Schuster treffen sich am Sonntag übrigens zwei alte Bekannte: Die beiden kickten einst gemeinsam 2005/06 bei Waldhof Mannheim. Trainer Thomas Reis, Vfl Bochum (li) und Trainer Dirk Schuster, Erzgebirge Aue (re.). Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Bilanz gegen Aue

Bochum ist so etwas wie der Auer Angstgegner. In 21 Spielen konnte der FC Erzgebirge nur sechs Mal gewinnen. Zuletzt bezwangen die Sachsen Bochum im April 2019 im heimischen Erzgebirgsstadion. Der letzte Sieg in Bochum liegt schon sieben Jahre zurück. Am April 2013 triumphierte Aue 3:0 – dank Toren von Rene Klingbeil, Tobias Nickenig und Fabian Müller. Alle drei haben ihre Fußballerkarriere mittlerweile beendet.