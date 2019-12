Gegnercheck VfL Osnabrück

Unterschiedlicher könnte die Konstellation kaum sein. Auf der einen Seite Aufsteiger VfL Osnabrück. Seit sieben Spielen sind die Norddeutschen ohne Niederlage. Mittlerweile liegen die Lila-Weißen schon auf dem sechsten Platz, mit respektablen 23 Punkten. 14 davon holten die Osnabrücker an der Bremer Brücke. Zuletzt wurden mit dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV zwei erklärte Aufstiegsfavoriten bezwungen. Auf der anderen Seite die Sachsen - Und Dynamo Dresden selbst hat bisher in sieben Auswärtsspielen ganze zwei Pünktchen gesammelt. Und in den letzten neun Spielen gab es nur einen Sieg. Dazu ganze 17 Tore. Mit Markus Kauczinski haben die Dresdner aber einen neuen Trainer im Gepäck und hoffen auch auf einen entsprechenden Effekt.