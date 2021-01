Aktuelle Situation

Bereits in der letzten Saison präsentierte sich der frisch aufgestiegene VfL Osnabrück als ernstzunehmender Kontrahent in der 2. Bundesliga. Auch in diese Spielzeit starteten die Niedersachsen mit viel Power und rangierten zwischenzeitlich sogar auf dem 2. Tabellenplatz. Im Anschluss folgten jedoch durchwachsene Leistungen, die sich in den jüngsten Partien verschärften: Aus den letzten fünf Spielen ging Osnabrück vier Mal als Verlierer vom Platz und musste satte 13 Gegentreffer schlucken.

Vor allem die Leistung am vergangenen Montag gegen den Spitzenreiter Hamburger SV, dürfte VfL-Coach Marco Grote Sorgenfalten bereitet haben. Osnabrück war gegen den Aufstiegsfavoriten in jeder Hinsicht unterlegen und ergab sich quasi in den Anfangsminuten seinem Schicksal. "Die erste Halbzeit war scheiße, die zweite Halbzeit auch. Wir waren teilweise komplett überfordert", gab ein sichtlich angesäuerter VfL-Kapitän Maurice Trapp nach Abpfiff zu Protokoll.

Vor allem offensiv haperte es zuletzt gewaltig im Spiel der Osnabrücker. Mit bisher 20 erzielten Saisontoren reiht man sich in dieser Statistik auf dem drittletzten Platz ein. Gelingt gegen ebenfalls kriselnde Auer am Freitag nicht der erhoffte Befreiungsschlag, wandert der Blick in der Tabelle gezwungenermaßen nach unten.

Der Trainer

Mit dem Weggang von Aufstiegscoach Daniel Thioune nahm Marco Grote im Sommer an der Bremer Brücke das Heft des Handelns in die Hand. Nach seinem aktiven Karriereende (2004) sammelte er erste Erfahrungen als Co-Trainer des VfL Lübeck, ehe er zahlreiche Jugendmannschaften Werder Bremens betreute. Die Umstellung vom Junioren- zum Profifußball fiel dem gebürtigen Bremer nicht sonderlich schwer. Die starken Ergebnisse zum Saisonbeginn unterstreich das. Marco Grote ist seit dieser Saison als Trainer an der Bremer Brücke im Amt. Bildrechte: imago images / osnapix

Grotes Spielstil, bevorzugt im 4-3-1-2-System, impliziert im Wesentlichen ein gepflegtes Kombinationsspiel mit kurzen Pässen und schnellen Umschaltmomenten. Nicht zuletzt lebt der VfL vom Mannschaftsgeist, Grote weiß das Team trotz der zuletzt enttäuschenden Leistungen hinter sich. Nun muss aber auch der 48-Jährige beweisen, dass er seine erste kleine Krise als VfL-Trainer meistern und den Schalter umlegen kann.

Spieler im Fokus

Mit Sebastian Kerk verfügt der VfL über einen brandgefährlichen Spieler auf der linken Außenbahn. Seit Beginn der neuen Saison steht der gebürtige Schwabe in Osnabrück unter Vertrag. Zuvor schnürte er die Schuhe unter anderem für den 1. FC Nürnberg und durchlief zwischen 2011 und 2014 verschiedene DFB-Juniorenmannschaften. Sebastian Kerk besticht durch seine Qualitäten bei ruhenden Bällen. Bildrechte: imago images / osnapix

Eingewöhnungszeit benötigte der 26-Jährige beim VfL kaum, entwickelte sich prompt zu einem der auffälligsten Akteure. Mit sieben Toren und fünf Vorlagen führt er die Scorerliste bei den "Lila-Weißen" klar an. Vor allem bei Standardsituation lässt Kerk sein Können aufblitzen. Sein Sonntagsschuss gegen Holstein Kiel nach einer Freistoßsituation hat die Abschlussstärke des Linksfußes eindrucksvoll belegt.

Bilanz gegen Aue

Beide Teams kennen sich gut, treffen am Freitag bereits zum 19. Mal aufeinander. Bisher konnte der VfL acht Siege einfahren. Fünf Erfolge auf Auer Seite und fünf Remis runden die Statistik ab. Wirklich spektakulär wurde es in der Vergangenheit zwischen beide Mannschaften jedoch nicht. In den letzten vier Partien fiel gerade einmal ein (!) Tor, das Aue im Hinspiel der vergangenen Saison schoss.