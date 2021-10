Flutlicht im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück

Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Wenn das Flutlicht im Osnabrücker Fußball-Stadion an der Bremer Brücke ansprang, dann ging beim VfL die Post ab. So war es lange. Die Niedersachsen wurden im DFB-Pokal zum Favoritenschreck und konnten auch in der 2. und 3. Liga so manchem Club ein Bein stellen. Von der gefürchteten Heimstärke ist seit einiger Zeit aber nicht mehr viel zu sehen.