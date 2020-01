Es dauerte genau zwei Monate, ehe Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison feiern konnte. Nur ein Punkt hatte das Team des früheren Auer Profis Rüdiger Rehm (56 Zweitliga-Spiele für den FCE zwischen 2003 und 2005) in den ersten sieben Partien geholt und bereits 23 Gegentore kassiert. Mit dem anschließenden 2:0 über Mitaufsteiger VfL Osnabrück begann endgültig die Akklimatisierung im Fußall-Unterhaus.

Aus den vergangenen elf Spielen holte der SVWW 16 Punkte. "Mit diesem Schnitt würden wir die Liga halten", betonte Rehm im Hessenschau-Interview. Gerade die zuvor anfällige Defensive zeigt sich seitdem stark verbessert. Im Tor sorgt der im Oktober verpflichtete österreichische Nationalspieler Heinz Lindner (fünf Mal zu Null) für neue Sicherheit.



Zwar steht die Mannschaft noch auf einem direkten Abstiegsplatz, ist aber auf Tuchfühlung zum rettenden Ufer (drei Punkte Rückstand auf den KSC). "Hauptsache am Ende stehen wir über dem Strich. Wir wollen zeigen, dass wir nicht zurecht da unten stehen", kündigte Angreifer Manuel Schäffler ebenfalls in der Hessenschau an.