Sein Zweitliga-Comeback nach drei Jahren und vier Monaten will Aufsteiger Würzburger Kickers mit einem Erfolg gegen Erzgebirge Aue feiern. "Es ist schön, mit einem Heimspiel starten zu dürfen", sagte Trainer Michael Schiele. Erklärtes Ziel sei es, "die Punkte mit einem guten Spiel bei uns zu behalten". Auf die Hilfe ihrer Fans können die Kickers-Profis bei der Umsetzung des Drei-Punkte-Planes am Samstag (13.00 Uhr) jedoch nicht setzen. Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung in Würzburg dürfen trotz der beschlossen Lockerungen gegen Aue noch keine Zuschauer ins Stadion.

Es steckt Moral in der Mannschaft

Trotzdem herrsche innerhalb des Teams Vorfreude, wie Coach Schiele berichtet: "Wir müssen die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen. Jetzt geht es um Punkte, jetzt geht die Saison los." Aus dem Pokal-Aus gegen den Zweitliga-Konkurrenten Hannover 96 sollen Lehren gezogen werden. "Wir wollen gegen Aue an die guten Sachen anknüpfen und die negativen abschalten", sagte Abwehrspieler Tobias Kraulich. Beim 2:3 war der Aufsteiger lange chancenlos, lag 0:3 zurück, bewies aber Moral, wie Kraulich betonte: "Die Mannschaft lebt."

Felix Magath sagt, wo es langgeht

Der Verein hat in den vergangenen acht Jahren einen unglaublichen Aufschwung erlebt. 2012 spielte Würzburg noch sechstklassig, übersprang dann in der Qualifikation für die neue Regionalliga die 5. Liga, marschierte durch die 3. Liga bis in Liga 2, konsolidierte sich nach dem Abstieg sofort wieder in der Spitzengruppe der 3. Liga und ist nun in der 2. Bundesliga zurück. Mittelfristig dürfte der Klub nach dem Einstieg von Sponsor "Flyeralarm" und dem neuen starken Mann im Verein, Felix Magath, ambitionierte Ziele haben.

Klassenerhalt als oberstes Ziel