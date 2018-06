Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Dynamo Dresden wegen fünf Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro verurteilt. Das teilte der DFB am Donnerstag mit.

Der erste Vorfall ereignete sich am 26. Januar beim SV Sandhausen, als ein Rauchkörper im Dresdner Zuschauerblock gezündet wurde. Dann wurden beim Spiel am 23. Februar bei Arminia Bielefeld mehrmals Bengalische Feuer abgebrannt.

Pyrotechnik im Dynamo-Fanblock wurde auch am 14. April gegen Holstein Kiel abgebrannt. Die Partie musste sogar für etwa eine Minute unterbrochen werden. Zudem wurde in der Schlussphase Schiedsrichter-Assistent Thorsten Schiffner mit Bier übergossen und mit Münzen und Feuerzeugen beworfen.



Am 28. April gegen Fortuna Düsseldorf wurden ebenfalls Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Nach dem Schlusspfiff wurde das Schiedsrichtergespann um Robert Hartmann beim Verlassen des Feldes mit gefüllten Getränkebechern beworfen.



Die SG Dynamo Dresden hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.