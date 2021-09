Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss nach dem Fehlverhalten seiner Fans im Ligaspiel gegen den FC St. Pauli eine Geldstrafe zahlen. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag (16.09.2021) mitteilte, wurden die "Veilchen" zu einer Strafe von 6.760 Euro verurteilt, weil seine Anhänger Pyrotechnik zündeten und Toilettenpapierrollen auf das Spielfeld warfen.

Unmittelbar vor Beginn des Zweitligaspiels am 1. August 2021 gegen den FC St. Pauli (0:0) hatten die Auer Anhänger acht pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, so dass sich der Anpfiff um eine Minute verzögerte. Zudem wurde die Partie in der 52. Minute gestört, als Toilettenpapierrollen auf das Spielfeld flogen.