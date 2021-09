Fußball | 2. Bundesliga Gelingt Dynamo Dresden die Trendwende gegen Werder Bremen?

Hauptinhalt

8. Spieltag

Nach drei Niederlagen in Folge ist nach dem furiosen Saisonstart von Dynamo Dresden etwas Ernüchterung bei den Sachsen eingekehrt. Nun gastiert der Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen am Sonntag (26.9. 13:30 Uhr im Ticker und Radio in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Hanseaten kommen jedoch nach verlorenem Nordderby ebenfalls nicht mit ganz breiter Brust in die Landeshauptstadt.