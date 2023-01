Es dauerte in Warschau nur sechs Minuten, da lag der Ball schon zum ersten Mal im Tor. Warschau führte durch einen Kopfballtreffer von Carlitos. Der Zweitligist aber schüttelte sich nur kurz und kam bereits vier Minuten später zum Ausgleich. Und Neuzugang Luc Castaignos schlug zu. Nach einem Freistoß von Baris Atik nahm er den Ball im Fünfmeterraum an und vollendete eiskalt. Beide Teams spielten auch danach mit viel Dampf und Zug zum Tor. Casteignos legte in der 25. Minute für Atik auf, der aussichtsreich den Ball nicht richtig traf. 120 Sekunden später machte es Tatsuya Ito besser, nach einem schönen Zusammenspiel mit Amara Condé. Doch fast im Gegenzug stand erneut Carlitos richtig und erzielte das 2:2. Magdeburg blieb dran, bekam Carlitos aber nicht in den Griff, kurz vor der Pause landete der Ball aber am Pfosten.