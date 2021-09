Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss in den kommenden Punktspielen auf Ognjen Gnjatic verzichten. Bei einer MRT-Untersuchung wurde beim 29-jährigen Bosnier ein Bänderriss im rechten Sprunggelenk diagnostiziert, teilte der Verein am Mittwoch mit. Gnjatic, der in dieser Saison noch kein Zweitligaspiel für die "Veilchen" absolvierte, war am vergangenen Wochenende im Testspiel gegen den Halleschen FC (6:0) umgeknickt und musste in der 24. Minute ausgewechselt werden. Gnjatic hatte sich in der vergangenen Saison im April beim Auswärtsspiel in Karlsruhe (0:0) bereits einen Bruch des Ellenbogen zugezogen.

