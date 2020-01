Der Kader für die Rückrunde bei Dynamo Dresden nimmt weiter Gestalt an: Am Freitag präsentierte der Zweitligist seinen vierten Winterneuzugang. Nach bestandenem Medizincheck haben sich die Schwarz-Gelben die Dienste von Godsway Donyoh gesichert. Der 25 Jahre alte Stürmer wechselt bis zum 30. Juni 2020 auf Leihbasis vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland nach Dresden, das anschließend eine Kaufoption besitzt.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge verriet in einer Pressemitteilung: "Wir waren seit Sommer an einer Verpflichtung des Spielers interessiert und freuen uns jetzt sehr, dass wir den Transfer realisieren konnten." Donyoh, der am Freitag mit den Dresdnern ins Trainingscamp nach Spanien reiste, wird künftig mit der Rückennummer 25 und seinem Vornamen "Godsway" auf dem Trikot auflaufen.



Godsway Donyoh erklärte nach seiner Vertragsunterschrift bei der SGD: "Ich wollte diesen Wechsel unbedingt und freue mich sehr auf die Herausforderung bei Dynamo, die ich als große Chance sehe – sowohl für mich persönlich als auch für den gesamten Verein. Ich bin überzeugt davon, dass wir unser Ziel in dieser Saison erreichen werden."