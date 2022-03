Guerino Capretti heißt der neue Cheftrainer der SG Dynamo Dresden. Der 40-Jährige wurde am Mittwoch (02.03.2022) auf einer Pressekonferenz des Vereins offiziell als Nachfolger von Alexander Schmidt vorgestellt, der am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden worden war. Capretti wird bereits am Sonntag gegen Spitzenreiter SV Werder Bremen seinen Einstand geben.