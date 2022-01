Der FC Erzgebirge Aue ist mit einem Erfolgserlebnis in das Fußballjahr 2022 gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Marc Hensel bezwang den Halleschen FC am Mittwoch (05.01.) auswärts mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Dimitrij Nazarov kurz vor dem Abpfiff in Mittelstürmer-Manier (86.). Zuvor erlebten sowohl Hensel als auch sein Gegenüber, der neue HFC-Trainer André Meyer, weitestgehend fußballerische Magerkost. So gab es vor allem in Halbzeit eins einige Großchancen, die aber auf beiden Seiten ungenutzt blieben. Nach der Halbzeit-Pause, die zahlreiche Spielerwechsel mit sich brachte, avancierte Routinier Nazarov schließlich zum Matchwinner. Bei seinem Treffer ins lange Eck war HFC-Torwart Daniel Mesenhöler machtlos.