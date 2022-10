Im fünften Zweitligajahr in Folge soll endlich der verflixte Knoten beim Hamburger SV platzen. Seit Jahren sehnt sich der einstige Bundesliga-Dino nach der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. In der vergangenen Saison war der Aufstieg zum Greifen nah und wurde erst im Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC verspielt. In diesem Jahr sind die Rothosen (wieder einmal) als Aufstiegsaspirant in die Saison gegangen. Die Favoritenrolle konnte zunächst eindrucksvoll bestätigt werden.

Aktuelle Form des HSV

Zwischen Ende August und Ende September holte die Mannschaft von Cheftrainer Tim Walter fünf Siege in Folge und eroberte Tabellenplatz eins. Einem Unentschieden gegen Kaiserslautern folgte am vergangenen Spieltag die große Ernüchterung: Im brisanten Stadtderby gegen St. Pauli ging der HSV mit 0:3 vom Platz – auch weil Kapitän Sebastian Schonlau bereits nach 28. Minuten wegen einer Notbremse vom Feld musste. Parallel nutzen die Konkurrenten aus Darmstadt und Paderborn ihre Chance und überholten die Hamburger in der Tabelle. Gleichzeitig ging die Rekordserie von saisonübergreifend acht Auswärtssiegen in Serie zu Ende.