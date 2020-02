Fußball | 2. Bundesliga Hamburger SV - Schwankungen und Derby-Pleiten

Hauptinhalt

24. Spieltag

In seiner zweiten Zweitliga-Saison kämpft der Hamburger SV um die Rückkehr in die Bundesliga. Nächste Station ist das Erzgebirgsstadion, in dem der HSV am Samstag auf Aue trifft (13 Uhr im SpiO-Liveticker). Nach Vereinsangaben ist vom HSV eine Reaktion auf die jüngste Niederlage im Stadt-Duell zu erwarten.