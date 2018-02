Das anhaltende Formtief ging auch am Trainer nicht spurlos vorüber. Obwohl sich Präsident Helge Leonhardt nach dem 1:4 in Nürnberg direkt hinter Drews stellte, wollte der Trainer zunächst analysieren. "Ich schließe nichts aus, in beide Richtungen. [...] Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um gemeinsam da unten rauszukommen", so Drews nach der Niederlage beim Tabellenzweiten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK, Verein FC Erzgebirge Aue