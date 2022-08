Stefan Leitl, der die SpVgg Greuther Fürth im Sommer 2021 mit geringen finanziellen Mitteln und mutigem Offensivfußball in die Bundesliga geführt hatte, übernahm Anfang Juli in der niedersächsischem Landeshauptstadt. Nach zwei Niederlagen (1:2 in Kaiserslautern, 2:4 in Paderborn) sowie einem 2:2 gegen St. Pauli gelang vor wenigen Tagen der bereits erwähnte erste Saisonsieg.