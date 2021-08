Nach neun Jahren Abstinenz ist die Mannschaft von Jens Härtel in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Mit einem Unentschieden am letzten Spieltag sicherten sich die Hanseaten den direkten Aufstieg ins Unterhaus. Der Erfolgsgarant in der vergangenen Saison war die bärenstarke Defensive mit gerade einmal 33 Gegentoren. Nur der kommende Gegner, Dynamo Dresden, war in der Abwehr noch sattelfester. In 15 Spielen behielt Hansa-Keeper Markus Kolke eine weiße Weste. In der aktuellen Saison gelang dem FCH das bislang einmal.