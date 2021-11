Fußball-Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock hat neun Jahre gebraucht, bevor der langjährige Bundesligist die Rückkehr zumindest in Liga zwei geschafft hat. Dort sind die Mecklenburger in den vergangenen Spieltagen so richtig angekommen. Am Sonnabend (13:30 Uhr/Audiostream in der SpiO-App) tritt der FC Erzgebirge Aue bei den Hanseaten an.