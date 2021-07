Fußball | Testspiel Hansa Rostock gewinnt Spektakel gegen Viktoria Berlin

Hansa Rostock hat auch sein fünftes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Der Zweitligist bezwang am Mittwoch (07.07.2021) in Sachsenhausen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin mit 4:3 (2:2).