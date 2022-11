Am Sonntagabend gab es Gewissheit. Zwei Tage nach der Heimniederlage gegen Sandhausen und einige Stunden nachdem es schon einige Medien vermeldeten, gab Hansa Rostock die Entscheidung bekannt. "Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und sind zu dem Fazit gekommen, dass wir nach diesen fast vier gemeinsamen Jahren nun an einem Punkt angekommen sind, an dem es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist", sagte Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport bei Hansa.