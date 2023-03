Ex-Erfurter Schwartz mit viel Zweitliga-Erfahrung

Nun soll Schwartz den drohenden Abstieg der "Kogge" verhindern. Der 55-Jährige war vor gut einem Monat beim aktuellen Zweitliga-Schlusslicht SV Sandhausen beurlaubt worden und ist ein absoluter Kenner der Materie. Vor seinem zweiten Engagement bei den Kurpfälzern trainierte Schwartz den Karlsruher SC und den 1. FC Nürnberg. Insgesamt kann er auf die Erfahrung von 197 Spielen in der 2. Bundesliga zurückblicken. In der Saison 2012/13 stand er zudem für Rot-Weiß Erfurt in 30 Drittliga-Spielen an der Seitenlinie. Alois Schwartz stand zuletzt beim SV Sandhausen unter Vertrag. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Hansa baut auf Erfahrung und Geschlossenheit

Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport bei Hansa Rostock, erklärte: "Uns war es wichtig, dass wir einen Trainer holen, der den Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kennt. (...) Mit seiner langjährigen Erfahrung und der Geschlossenheit des gesamten Vereins wollen wir in den verbleibenden Saisonspielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden."

Schwartz selbst sprach von einer "großen Herausforderung" und versprach "alles daran zu setzen, um zusammen mit der Mannschaft die Abstiegsplätze bis zum letzten Spieltag zu verlassen. Mit der Wucht eines so traditionsreichen Vereins und seinen treuen Fans sollte es uns gelingen, die nötigen Punkte noch zu holen".

Keller-Duell gegen FCM vor der Brust

Rostock war nach dem 2:5 am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf erstmals in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Nach der Länderspielpause steht am 2. April das brisante Keller-Duell beim 1. FC Magdeburg an (13:30 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App). Der FCM hat im engen Abstiegskampf derzeit drei Punkte Vorsprung auf Hansa. Am 14. Mai könnte es am drittletzten Spieltag dann zu einem möglichen Showdown gegen Schwartz' ehemaligen Arbeitgeber Sandhausen kommen. Der SVS hat als Tabellenletzter unter Trainer Tomas Oral aktuell vier Punkte Rückstand auf Rostock.