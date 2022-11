Glöckner machte sich zunächst bei Viktoria Köln und später beim Chemnitzer FC einen Namen. Den sportlich und finanziell strauchelnden CFC hatte er im September 2019 von David Bergner übernommen, den Drittliga-Klassenerhalt am letzten Spieltag der Saison 19/20 jedoch denkbar verpasst.



Glöckner jedoch blieb in der Liga und wechselte zu Waldhof Mannheim. Nach Rang acht im ersten Jahr fehlten den ambitionierten Mannheimern in der Vorsaison als Fünfter drei Punkte zum Aufstiegsrelegationsplatz. Der Abschied des Fußballlehrers stand jedoch bereits Anfang Mai 2022 fest. In Rostock erhält er nun erstmals die Chance in der 2. Bundesliga.