Auch der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Robert Marien, freut sich über die Weiterverpflichtung des Trainers. "Unter der Regie von Alois Schwartz ist es gelungen, sportlich wieder auf Kurs zu kommen und das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen – trotz der schwierigen Ausgangssituation bei seinem Amtsantritt." Weiter ließ sich Marien in der Pressemitteilung des Vereins zitieren: "Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit und seiner überzeugenden Arbeit in den vergangenen Wochen sowie unserer zukünftigen sportlichen Ausrichtung haben wir uns dazu entschieden, mit Alois Schwartz in die neue Saison zu gehen." Im Zuge der Verlängerung mit Alois Schwartz wurde auch sein Co-Trainer Dimitrios Moutas mit einem Vertrag bis zum 30.06.2025 ausgestattet.

In Mitteldeutschland dürfte Schwartz vor allem Fans von Rot-Weiß Erfurt ein Begriff sein. In der Saison 2002/03 erreichte er als Co-Trainer mit den Thüringern die 2. Bundesliga und blieb bis 2005 beim Verein. Während der Aufstiegssaison begleitete er mehrere Wochen interimsmäßig sogar den Cheftrainerposten. Schwartz wurde erneut bei Erfurt in der Saison 2012/13 verpflichtet, musste den Verein aber trotz des Klassenerhalts am Ende der Spielzeit wieder verlassen. Nun geht sein Weg bei Hansa Rostock weiter.