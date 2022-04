Die Fußballlehrer gehen damit in ihre fünfte gemeinsame Saison. "Noch ist der Klassenerhalt nicht gesichert. Darum gilt es nach wie vor, alle Kraft und Konzentration auf dieses große Ziel zu richten", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen und fügte an: "Ich bin überzeugt, dass dies mit unserem Trainerteam gelingen wird und freue mich, auch in der nächsten Saison die erfolgreiche Arbeit mit Jens Härtel und Ronny Thielemann fortsetzen zu können."