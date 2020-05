Fußball | 2. Bundesliga Heidenheim-Coach Schmidt erwartet ein kompaktes Kollektiv aus Aue

Hauptinhalt

Am Sonntag empfängt das Überraschungsteam FC Heidenheim den FC Erzgebirge Aue. Trainer-Urgestein Frank Schmidt will mit seinem Team diese Saison den großen Wurf landen. Eine der Auer Stärken sieht er in der mannschaftlichen Geschlossenheit.