Volle Pulle in Richtung Zukunft

Man reibt sich die Augen, wenn man die Auftritte der Erzgebirger in dieser Saison verfolgt. Nicht nur das kämpferische Element stimmt, auch der spielerische Aspekt wird auf den Platz gebracht und schon stehen 15 Punkte nach neun Spieltagen auf der Habenseite des FCE. Der zweitbeste Saisonstart der "Veilchen" in der 2. Bundesliga. Zudem wurden zuletzt auch personell wichtige Weichen gestellt. So verlängerte Aue-Boss Helge Leonhardt die Verträge der zwei Leistungsträger Clemens Fandrich und Dimitrij Nazarov vorzeitig bis 2023 verlängert.